В Польше стартовали парламентские выборы: между какими силами разгорелась основная борьба и что это значит для Украины

В Польше 15 октября проходят парламентские выборы, в ходе которых будут избраны новые члены Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента. В Сейм будут выбраны 460 депутатов и еще 100 представителей в Сенат.

Стоит отметить, что это голосование называют важнейшими за десятилетия. OBOZ.UA выяснил, какие политические силы могут получить мандаты и как выборы в Польше повлияют на отношения с Украиной.

Партия "Право и справедливость" является безоговорочным фаворитом и, вероятно, получит наибольшее количество голосов. Представители этой политсилы уже 8 лет находятся при власти и несмотря на свои инициативы, которые часто вызывали дискуссии в польском обществе, смогли сохранить свой рейтинг. Согласно соцопросам, партия имеет около 35% поддержки избирателей.

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К тому же, действующий президент Анджей Дуда баллотировался именно от этой силы, что также может сыграть на руку партии "Право и справедливость".

Конкурировать за голоса "Право и справедливость" будет с центристской политической силой "Гражданская коалиция". Партию возглавляет бывший премьер-министр и экс-глава Европейского совета Дональд Туск. Его политсила приблизительно на 5% отстает от фаворитов предвыборной гонки.

В то же время в парламент могут пройти еще три партии. Речь идет о блоке "Третий путь", который согласно соцопросам, может набрать около 11% голосов. Далее следуют коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости" с приблизительно 10% голосов на каждую. Примечательно, что именно последняя партия вызывает в украинском обществе больше всего вопросов.

Кандидаты от "Конфедерации" не стесняются высказывать антиукраинскую позицию и часто симпатизируют руководству страны-террористу России. Отличилась политики и другими странными заявлениями. В частности, в польском парламенте могут оказаться люди, которые зарабатывают на продаже трав "для лечения" онкологических заболеваний, выступают против вакцинации и рассказывают о "смертельном воздействии" пятого поколения мобильной связи 5G на людей.

Скандальные детали о членах антиукраинской партии в Польше читайте в материале OBOZ.UA

Однако и с представителями действующей власти у Украины накануне выборов возникли определенные недоразумения. Но несмотря на обострение в отношениях между Украиной и Польшей, политические аналитики уверены, что именно партия "Право и справедливость", вероятно, продолжит диктовать условия внешней политики. Многие эксперты уверены, что продолжение поддержки Украины останется в перечне главных национальных интересов Польши.

Напомним, бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию треть страны в случае нападения России. Такой план был утвержден еще в 2011 году.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил, почему отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС. По его словам, он отклонил приглашение из-за спада в польско-украинских отношениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Украине, если они будут проходить до завершения войны с Россией. Свое решение глава государства обосновал тем, что "не может сбежать во время войны".

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