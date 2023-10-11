'Не могу сбежать во время войны': Зеленский ответил, пойдет ли на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Украине, если они будут проходить до завершения войны с Россией. Свое решение глава государства обосновал тем, что "не может сбежать во время войны".

Если же выборы будут проходить уже после победы, фамилии Зеленского в бюллетенях украинцы не увидят. Об этом действующий президент заявил в интервью Digi24.

Отвечая на вопрос румынского журналиста относительно того, собирается ли баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский отметил, что это будет зависеть от того, будут ли проходить выборы до завершения войны или уже после победы.

"Если война будет продолжаться – да (буду баллотироваться. – Ред.), если война закончится – нет. Я не могу убежать во время войны", – заявил глава государства.

Видео дня

Когда, по его мнению, может состояться окончание войны, Зеленский не конкретизировал, однако заверил, что Украина проходит "последнюю стадию" кровавого противостояния с агрессором. И эта стадия, по словам Зеленского, самая тяжелая.

"Я не могу назвать точную дату (окончание войны. – Ред.). Думаю, никто не может, кроме, разве что, Трампа (Дональда Трампа, предшественника Джо Байдена в должности президента США. – Ред.). Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Кажется, я знаю когда, но я не могу вам этого сказать. Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первым периодом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю , что мы напоследней стадии. У нас много страхов – из-за денег, оружия, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", – заметил Зеленский.

Новость дополняется