В первой волне США продадут НАТО оружия для Украины на $10 млрд – СМИ

Согласно обещанию президента США Дональда Трампа, озвученному 14 июля, Вашингтон увеличит поставки оружия европейским союзникам, а эти страны затем отправят военную помощь Украине. По неофициальным данным, в первой волне Соединенные Штаты продадут военного оборудования на сумму около 10 миллиардов долларов.

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Об этом заявило издание Axios, ссылаясь на источник, знакомый с планом. "Поставки, которые в конечном итоге будут направлены в Украину, включают ракеты, вооружение ПВО и артиллерийские снаряды", – сообщили журналисты.

Они назвали это "сейсмическим политическим сдвигом со стороны Трампа", ведь республиканец до недавнего времени настаивал, что Киев сможет получать только оборонительное американское оружие, чтобы не допустить "эскалации".

Выступая в Овальном кабинете Белого дома в понедельник вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США сказал, что Штаты отправят союзникам по НАТО "лучшую" военную технику в мире на "миллиарды" долларов, а эти страны оплатят счета.

Рютте говорил об "огромных поставках оружия", включая средства противовоздушной обороны и ракеты.

По данным собеседников СМИ, речь идет, в частности, о ракетах большой дальности, которые можно использовать для ударов по тылу государства-агрессора. Официальные лица не предоставили подробностей о системах вооружения, которые будут частью этой схемы.

В некоторых случаях страны немедленно пришлют Украине уже имеющееся в их арсеналах оружие, а закупленное у США позже восстановит эти запасы.

Известно, что схема оплаты военной помощи европейскими странами была предложена президентом Владимиром Зеленским во время саммита НАТО две недели назад.

В издании считают: поскольку Трамп все больше разочаровывался в диктаторе Владимире Путине, особенно после их безрезультатного телефонного разговора 3 июля, эта идея начала воплощаться в реальность.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 июля НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине американского оружия. Расходы на его покупку лягут на страны ЕС.

– Также Дональд Трамп объявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

– Американский президент в очередной раз сказал, что разочарован действиями Кремля. Мол, его телефонные переговоры с Путиным "прекрасные", но после них российская армия снова и снова бомбит украинские города. "Я всегда кладу трубку, говоря: "Ну это был приятный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу... После того, как это произойдет три или четыре раза, вы понимаете, что разговоры ничего не значат", – признал Трамп.

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