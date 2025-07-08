Украина работает с США по Patriot и ракетам к ним, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с американской стороной над принятием соответствующих решений по противовоздушной обороне, в частности поставки ракет к комплексам Patriot. Это происходит на фоне неожиданной остановки в поставках военной помощи Украине.

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Глава государства поблагодарил международных партнеров за помощь в защите Украины от российских ракет. В своем вечернем обращении 7 июля он отметил важность продолжения сотрудничества с США по системам Patriot.

Зеленский также анонсировал встречи в Италии на этой неделе и поручил министру обороны Украины готовить следующие форматы "Рамштайн", которые сейчас координируются, в частности, с премьером Великобритании Киром Стармером.

"Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по "петриотам" и ракет к ним", – заявил он.

По словам президента, Великобритания вместе с Германией и другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна", и в августе-сентябре украинская сторона ожидает от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости.

Отдельно Зеленский сообщил, что на этой неделе состоится встреча с представителями "коалиции желающих". Во время конференции по восстановлению в Италии украинские делегаты будут иметь конкретные задачи по защите общин и городов – именно сейчас, когда Россия активно применяет "шахеды".

Президент подчеркнул, что иранские дроны остаются одним из немногих инструментов, которые Россия использует для затягивания войны. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять этим атакам.

"Каждый в мире видит, как много Россия ожидает именно от применения "шахедов". Не так много у них осталось способов затянуть войну, и российско-иранские дроны – один из этих способов. Я благодарю всех, кто помогает противодействовать таким их ударам", – добавил Зеленский.

На прошлой неделе, Зеленский вспоминал о недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом 4 июля, который назвал "лучшим и самым продуктивным" за время всей коммуникации. Лидеры обсудили вопросы ПВО, и Зеленский выразил готовность поддерживать Украину, ведь именно системы Patriot являются ключевым элементом защиты от баллистических ракет.

В то же время США в начале июля объявили о временной остановке части поставок вооружения Киеву. Вашингтон объяснил это опасениями относительно истощения собственных запасов американской армии, но не стал уточнять, какие именно системы вооружений были остановлены.

Однако, по сообщениям СМИ, речь идет о прекращении поставок десятков ракет для Patriot, переносных ЗРК Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire и ракет класса AIM.

Как сообщал OBOZ.UA, решение об остановке военной помощи Украине принял министр обороны Пит Хэгсет, а поддержал его заместитель по вопросам политики Элбридж Колби. Зато члены Конгресса США призвали министра обороны Пита Гегсета разблокировать поставки. Около 20 политиков назвали решение главы Пентагона о замораживании поставок оружия "опасным".

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