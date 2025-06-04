Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО и сделал предупреждение Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит Альянса, который состоится 24-26 июня в Гааге (Нидерланды). Он отметил, что во время заседания будет обсуждаться "огромное увеличение" оборонных расходов и война, которую развязала Россия.

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Об этом сообщает Sky News. В то же время политик не обошел вниманием и российского диктатора Владимира Путина, он отметил, что в случае нападения РФ на НАТО, реакция Альянса будет "разрушительной".

"Мы всегда готовы к любой непредсказуемости, и Владимир Владимирович Путин должен знать, что если он попытается, наша реакция будет разрушительной. И он знает", – предупредил Рютте.

По его словам, НАТО полностью поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на "остановку кровопролития путем установления справедливого и прочного мира" в Украине.

"Поддержка Украины со стороны НАТО заключается не в продолжении войны, а в том, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Марк Рютте заявлял, что ключевым приоритетом на саммите НАТО в Гааге будет обсуждение вопроса помощи Украине. Ведь страны Запада "не в войне, но и не в мире также". Он ожидает, что на саммите Альянса участники продемонстрируют преданность коллективной обороне и будут наращивать ВПК и инвестиции в эту сферу.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО подчеркивал, что как минимум три страны помогают России уже более трех лет вести войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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