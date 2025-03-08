'В Москве думают не о том, как закончить войну': Зеленский подвел итоги российских обстрелов за последние сутки. Видео

Из-за последнего обстрела оккупантами территории Украины беспилотниками и ракетами погибло более десятка мирных граждан. То есть, в планах врага нет даже намека на какие-либо перемирия, прекращение огня и т.д.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к стране по итогам дня. К сожалению, итоги неутешительные – погибшие украинцы в городах Доброполье и Херсон.

"Сегодня в течение всего дня продолжались работы в городе Доброполье Донецкой области после российского удара. Это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Специально удар был просчитан, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракеты также "шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский подтвердил последние данные по погибшим в результате удара оккупантов по Доброполью – это одиннадцать человек.

"Среди погибших – работник ГСЧС Украины. Повторный удар произошел, когда начали работать спасатели. Ранено 50 человек. Всем оказана необходимая помощь. Среди раненых – семь детей, самая маленькая – девочка 10 лет", – отметил президент.

Также Владимир Зеленский напомнил об обстрелах других городов Донбасса, ударах по Харьковщине и Херсону.

"В Херсоне снова удар FPV-дронов по гражданским. Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир позволяет им эту войну вести", – отметил президент.

Отдельно глава государства отметил, что сегодня представители Британии "работали здесь, в Киеве, над шагами, которые могут помочь".

"Также постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень. С украинской стороны – дипломатические и военные представители, руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Умеров, заместитель руководителя Офиса Павел Палиса – боевой командир, который хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - так, как нам нужно", - пообещал Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что он ожидает доклада министра обороны относительно новых пакетов поддержки. Это "прежде всего ПВО и инвестиции в наше оборонное производство, действительно ключевые для нас приоритеты".

"Сейчас почти ежедневно партнеры в Европе принимают такие новые решения по поддержке. Главное – реализовать как можно быстрее", – считает гарант Конституции.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска накануне, 7 марта, нанесли несколько ударов по городу Доброполье в Донецкой области - здесь в результате вражеской атаки полностью разрушены жилые многоэтажки.

Указанное количество погибших, к сожалению, может еще возрасти, потому что поисковая операция еще продолжается. Жуткие фотографии с места удара смотрите здесь.

В упомянутом президентом Херсоне из - за сброса взрывчатки с БПЛА вновь цинично убит гражданский мужчина. В частности, погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы.

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