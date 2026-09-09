"Он хочет заключить соглашение": Трамп рассказал подробности своего разговора с Путиным. Видео
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Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что главарь Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, похоже что все зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом глава Белого дома сообщил журналистам перед вылетом на партийное мероприятие в Даллас. Президент США сослался на свой предыдущий разговор с российским диктатором.
Что сказал Трамп
Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также согласится на договоренности.
"У нас был отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский захочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", – сказал он.
Президент США назвал личные отношения двух лидеров главным препятствием для достижения договоренностей.
"Задержка – это два человека, которые ненавидят друг друга", – ответил он на соответствующий вопрос.
Так или иначе, Трамп заявил, что уверен в возможности заключить соглашение.
"Я разбираюсь в сделках, а это – два человека, которые устали воевать", – пояснил он.
Что предшествовало
Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.
Напомним, что американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей у них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности по вопросу территорий.
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