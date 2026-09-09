"Он хочет заключить соглашение": Трамп рассказал подробности своего разговора с Путиным. Видео

Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что главарь Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о прекращении войны против Украины. По словам американского лидера, похоже что все зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Об этом глава Белого дома сообщил журналистам перед вылетом на партийное мероприятие в Даллас. Президент США сослался на свой предыдущий разговор с российским диктатором.

Что сказал Трамп

Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также согласится на договоренности.

"У нас был отличный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский захочет заключить соглашение, это будет очень хорошо", – сказал он.

Президент США назвал личные отношения двух лидеров главным препятствием для достижения договоренностей.

"Задержка – это два человека, которые ненавидят друг друга", – ответил он на соответствующий вопрос.

​Так или иначе, Трамп заявил, что уверен в возможности заключить соглашение.

​"Я разбираюсь в сделках, а это – два человека, которые устали воевать", – пояснил он.

Что предшествовало

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Напомним, что американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей у них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности по вопросу территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!