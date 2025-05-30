США, Франция, Германия и Великобритания присоединятся к мирным переговорам Украины и РФ в Стамбуле, – Келлог

К следующему раунду мирных переговоров между Украиной и РФ планируют присоединиться представители США, Великобритании, Франции и Германии. В Стамбул, где 2 июня должна состояться новая встреча российской и украинской делегаций, они отправят советников по вопросам безопасности.

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Об этом в эфире телеканала ABC News сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Он добавил, что речь идет о группе экспертов, задействованных в формировании украинского варианта меморандума, который состоит из 22 пунктов.

По словам Келлога, к переговорам планируют присоединиться советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании, которые ранее участвовали в формировании во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже украинского меморандума.

В то же время, подчеркнул спецпредставитель президента США, Россия до сих пор не передала ни Украине, ни США свой вариант меморандума – несмотря на обещания российского диктатора Владимира Путина Трампу, что это будет сделано в течение недели после их телефонного разговора.

"Я спрашивал у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и главного украинского переговорщика Рустема Умерова – ни один из них не получал российского меморандума", – отметил Келлог.

Он считает, что такая позиция Москвы является препятствием для проведения результативных переговоров.

Спецпосланник президента США также отметил, что ключевой целью встречи в Стамбуле является достижение всеобъемлющего прекращения огня – как на суше, так и в воздухе, на море и в отношении атак на гражданскую инфраструктуру.

"Мы должны сопоставить украинские и российские предложения, определить сферы возможных договоренностей и темы, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем во время встречи в Стамбуле", – отметил он.

Напомним, в России заявили, что хотят провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. Однако, как отметил 29 мая президент Украины Владимир Зеленский, Москва так и не передала Украине меморандум о прекращении огня, хотя Киев свой вариант меморандума государству-агрессору передал. Более того, в России назвали "неконструктивными" требования Украины передать текст "меморандума".

Аналитики Института изучения войны, проанализировав последние заявления, звучащие из Москвы, пришли к выводу: Россия пытается диктовать условия мирных переговоров.

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