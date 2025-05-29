"Это неконструктивно": в России цинично ответили на требования Украины передать свой текст "меморандума"

В Кремле отреагировали на требование Украины передать "меморандум" с условиями завершения войны до встречи в Стамбуле, запланированной на 2 июня. Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично назвал позицию Киева "неконструктивной".

Видео дня

Такое заявление Песков сделал в разговоре с российскими пропагандистами в четверг, 29 мая. "Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно – это все неконструктивно", – выдал он.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина добавил, что "здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное".

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Во время этой встречи Москва якобы готова представить предложения по условиям мирного урегулирования, учитывая позицию по "надежному преодолению первопричин кризиса".

При этом ранее Лавров обещал, что РФ будет готова представить свой "меморандум", "как только завершится обмен военнопленными" по формуле "1000 на 1000". Завершающий этап этого обмена состоялся еще в воскресенье, 25 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель МИД Украины Андрей Сибига в ответ заявил, что не стоит ждать понедельника, поэтому Москве нужно немедленно передать "меморандум" со своими предложениями по прекращению огня. Украинский документ РФ уже получила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!