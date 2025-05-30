'Мы хотим закончить войну в этом году': Сибига заявил, что Украина ждет от России 'меморандум' ко второму раунду переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ко второму раунду переговоров хочет получить "меморандум" с условиями РФ по завершению войны. По его словам, Украина стремится закончить боевые действия в этом году.

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Такое заявление Сибига сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции в пятницу, 30 мая. В частности, он отметил, что Москва должна предоставить Украине "меморандум" до второго раунда переговоров, чтобы встреча стала субстантивной и предметной.

"Для того, чтобы следующая встреча которая планируется была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", – сказал Андрей Сибига.

Руководитель МИД Украины также сказал, что Киев заинтересован в продолжении переговоров с Россией, поскольку желает закончить полномасштабную войну в 2025 году.

Также Украина заинтересована в установлении временного перемирия и готова обсуждать это напрямую со страной-агрессором.

Киев подтвердил это во время последних переговоров с российской стороной.

"Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, дальнейших мирных усилий, в частности относительно параметров будущего перемирия. Мы ждем от российской стороны меморандум, как это было анонсировано, заблаговременно, это было также обещано и американской стороне", – сказал Сибига.

Министр напомнил, что Украина предана мирным усилиям и приняла предложение США о прекращении огня, о перемирии.

"Сейчас мяч на российской стороне. Россия принять безоговорочное перемирие, что открывает дорогу для дальнейших более широких переговоров. Нужно давить на Россию, чтобы услышать от них четкое "да" перемирию", – заявил глава МИД.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал аналогичную позицию в разговоре с France24. По его словам, Украина готова принять участие в следующем раунде переговоров с РФ, однако важно получить проект "меморандума"

Ермак добавил: Киев хочет видеть "конструктивную дискуссию" во втором раунде.

"Москва предлагает новый рануд переговоров. И мы готовы к диалогу. Однако мы требуем ясности. Четких, а главное взвешенных предложений. Мы не купимся на кота в мешке, называемый меморандум, у нас уже был один. Дипломатия должна строиться на конкретике, а не на пустых обещаниях", – сказал он на брифинге.

Ермак также напомнил, что 31 мая будет уже 28-я годовщина подписания договора о дружбе и добрососедстве с Россией:

"Это печальная дата. Ведь Москва без колебаний нарушила все свои обязательства. Поэтому должны сделать так, чтобы этого больше никогда не произошло".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 мая спикер Кремля Песков цинично назвал "неконструктивным" требование Украины передать "меморандум" с условиями завершения войны. В МИД Украины же предположили, что РФ просто боится показать его из-за нереалистичности требований, перечисленных в документе.

Напомним, глава МИД РФ Лавров обещал передачу "меморандума" Москвы сразу после обмена пленными по формуле "1000 на 1000", однако этого не произошло.

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