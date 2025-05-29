'Очередной обман': Россия не передала Украине меморандум о прекращении огня, – Зеленский

Российская Федерация до сих пор не передала Украине меморандум о прекращении огня. Это очередной обман со стороны Кремля и диктатора Владимира Путина.

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Об этом в своем традиционном обращении 29 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением.

"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали", – отметил президент.

Он также добавил, что даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новый документ.

"Хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу. Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию", – резюмировал ситуацию с так называемым меморандумом Зеленский.

Ранее президент заявил, что Украина обязательно получит справедливый мир, но, скорее всего, он наступит уже после того, как российский диктатор Владимир Путин лишится власти в РФ. Но уже сейчас необходимо делать шаги к миру, начиная с прекращения огня.

Напомним, что накануне, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с так называемым меморандумом России по завершению войны. Он заявил, что Москва до сих пор не предложила никаких новых идей, а лишь повторяет свои старые ультимативные требования.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая передал россиянам меморандум о прекращении огня. Также он согласился на новую встречу, которая, скорее всего, состоится снова в Стамбуле (Турция).

Также стало известно о том, что страна-агрессор хочет отдельную встречу с украинской стороной. В частности, для обмена так называемыми меморандумами об окончании войны.

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