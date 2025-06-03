В Кремле сделали новое заявление о переговорах в Стамбуле и неожиданно заговорили о "компромиссах"

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле и неожиданно заговорил о "компромиссах". Представитель Кремля заявил, что возможные компромиссы со стороны РФ не могут обсуждаться публично.

Видео дня

Также Песков добавил, что от переговоров в Стамбуле не стоит ждать сиюминутных решений и прорывов. Об этом представитель российского диктатора рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

Представитель Кремля считает, что российский меморандум содержит много положений, которые "нацелены на устранение первопричин конфликта". При этом Песков отметил, что Москва якобы заинтересована в том, чтобы "выйти на территорию устойчивого урегулирования".

При этом путинский спикер призвал не ожидать мгновенных прорывов. Он подчеркнул, что Москва будет ждать ответа Киева по российскому меморандуму и намекнул, что в процессе переговоров возможны компромиссы.

Пресс-секретарь диктатора РФ заявил, что дипломатический процесс требует конфиденциальности, особенно когда речь идет о возможных взаимных уступках.

"Это тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично", – сказал представитель Кремля.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что Москва ведет двусторонние переговоры с Украиной не ради прекращения огня и приближения справедливого мира. Украинофоб заявил, что переговоры нужны для "скорейшей победы" РФ и уничтожения украинской власти.

Ранее сообщалось, что российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня и дала неделю на изучение документа. РФ требует от Украины признания оккупированных территорий российскими, проведения выборов, безъядерный статус, отказ от вступления в НАТО и много других неприемлемых условий.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский указал, что в российском документе содержатся ультимативные требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!