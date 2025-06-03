'Предлагаю дождаться': Песков попытался уклониться от вопроса, каким будет ответ РФ на операцию 'Паутина'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал спецоперацию "Паутина" в исполнении Службы безопасности Украины. Представитель Кремля выдал, что диктатор РФ Владимир Путин "регулярно получал оперативную информацию о событиях".

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В то же время Песков попытался уклониться от вопроса, каким будет ответ РФ на операцию "Паутина". Об этом он рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

По словам Пескова, Путину в режиме онлайн сообщали оперативную информацию о последствия спецоперации "Паутина". Отвечая на вопрос, каким мог бы быть ответ Москвы на уничтожение стратегических бомбардировщиков, путинский спикер призвал дождаться результатов следствия.

"В настоящее время следственный комитет России проводит соответствующее расследование по этим инцидентам. Минобороны РФ также выступило с официальным заявлением по этому поводу. Песков порекомендовал дождаться итогов расследования и руководствоваться информацией, изложенной в сообщении минобороны", – передают слова представителя Кремля пропагандисты РФ.

Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабная украинская операция "Паутина", в ходе которой было уничтожено много стратегической авиации РФ, может изменить ход российско-украинской войны. Операция показала, что способность к прогрессу в технологиях существенно влияет на эффективность применения вооружения.

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