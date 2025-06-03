'Не для компромиссного мира': Медведев признался, зачем России действительно нужны переговоры в Стамбуле

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что Москва ведет двухсторонние переговоры с Украиной не ради прекращения огня и приближения справедливого мира. Украинофоб заявил, что переговоры нужны для "скорейшей победы" РФ и уничтожения украинской власти.

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Также он "успокоил" россиян тем, что "возмездие неизбежно". Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что российская оккупационная армия активно наступает и продолжит наступление. Также он пригрозил Украине новыми взрывами и убийствами.

При этом украинофоб фактически опроверг многочисленные заявления Кремля о том, что РФ на самом деле "стремится к мирному урегулированию". Медведев признался, что россияне даже не намерены искать "компромиссного мира" в ходе переговоров.

"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", – заявил Медведев.

Напомним, российская делегация на переговорах в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня и дала неделю на изучение документа. РФ требует от Украины признания оккупированных территорий российскими, проведения выборов, безъядерный статус, отказ от вступления в НАТО и кучу других неприемлемых вещей.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский указал на то, что в российском документе содержатся ультимативные требования.

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