В Кремле рассказали, за что Путин "благодарен" Трампу, и упомянули Украину

Россия допускает возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине, однако в Кремле пока не называют возможное место и сроки встречи. Москва не располагает информацией о результатах переговоров американских представителей в Киеве.

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В то же время не исключает дальнейших переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами.

Российская сторона в настоящее время ожидает информации об итогах работы американских переговорщиков в Киеве. Песков отметил, что после их поездки может состояться телефонный разговор между президентами РФ и США.

"Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков", — заявил Песков.

В то же время в Кремле не стали называть конкретные сроки возможного разговора Путина и Трампа. Песков пообещал сообщить журналистам, если такой разговор будет запланирован.

Отдельно пресс-секретарь Кремля прокомментировал перспективу возвращения к трехстороннему формату переговоров с участием России, Украины и США. Он подтвердил, что Москва не исключает такого сценария, однако подчеркнул, что говорить о конкретном месте проведения и дате встречи пока рано.

Песков также заявил, что Россия высоко оценивает миротворческие усилия американской стороны. Путин ранее лично выражал благодарность Трампу за стремление содействовать установлению мира.

В то же время представитель Кремля не стал раскрывать содержание предложений американских эмиссаров во время встречи с Путиным и не пояснил, чем они отличались от так называемой "формулы Анкориджа".

Кроме того, Песков сообщил о предстоящем визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву по приглашению Путина. Стороны, в частности, планируют обсудить двусторонние отношения и вопросы европейской и евразийской ориентации Армении.

Что касается ситуации с безопасностью, Песков заявил, что Москва воспринимает военное строительство Норвегии как угрозу для России и считает необходимым принимать дополнительные меры безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия не отказывается от расчёта на военную победу в войне против Украины, несмотря на активизацию дипломатических контактов. В то же время Кремль может использовать переговорный процесс, чтобы обеспечить спокойное проведение предстоящих выборов в РФ и продемонстрировать населению контроль над ситуацией.

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