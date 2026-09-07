"Требования Путина будут ещё хуже": эксперт объяснил, на что Россия делает ставку в войне против Украины

Россия не отказывается от расчета на военную победу в войне против Украины, несмотря на активизацию дипломатических контактов. В то же время Кремль может использовать переговорный процесс, чтобы обеспечить спокойное проведение предстоящих выборов в РФ и продемонстрировать населению контроль над ситуацией.

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Дипломат Александр Хара считает, что в таких условиях требования российского руководства к Украине могут стать еще более жесткими. Об этом он сказал в эфире Espreso.

Зачем Путину дипломатический процесс

По словам Хары, нынешняя дипломатическая активность российского президента Владимира Путина может быть связана с предстоящими выборами в России. Кремлю важно создать впечатление стабильности и контроля над безопасностью внутри страны.

"Путин понимает, что поставлено на карту. У него свои, так называемые, выборы, и нужно обеспечить более-менее спокойное их проведение. И поэтому он может играть в эту дипломатию, чтобы меньше украинских дронов вмешивалось в воздушное движение Российской Федерации, чтобы создавалась картина того, что он контролирует безопасность в России, пока будут голосовать за "Единую Россию" и другие псевдополитические силы", – отметил эксперт.

Европейские партнеры присоединились к переговорам

В то же время Хара назвал важным результатом последних контактов участие европейских партнеров в переговорном процессе.

"Единственная новость, которая произошла, – это то, что Украина вовлекла европейцев в этот процесс. Были представители, как я понимаю, советники по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. И это очень хорошо", – подчеркнул дипломат.

Россия делает ставку на военное давление

Хара считает, что ожидать смягчения позиции Кремля пока не стоит. По его мнению, Путин убежден, что ситуация развивается в пользу России, а военное давление может заставить Украину согласиться на российские условия.

"Требования Путина, я думаю, будут ещё хуже, потому что ему кажется, что он может выиграть эту войну. Он считает, что эта синусоида сейчас в его пользу. Я имею в виду прежде всего удары реактивными дронами и определенные ракетные средства, которые в РФ производят в большом количестве. Они считают, что это станет ключевым козырем для того, чтобы Украина капитулировала", – подытожил дипломат.

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