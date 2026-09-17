В Кремле отреагировали на принятие в США законопроекта Грэма об "адских санкциях" против России

В Кремле назвали "недружественной акцией" принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о новых ограничениях против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций они могут затруднить поиск мирного урегулирования войны в Украине.

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Накануне Палата представителей США поддержала законопроект Грэма, который предусматривает усиление экономического давления на Россию. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле назвали санкции недружественной акцией

Комментируя принятие документа Палатой представителей США, Песков заявил, что речь идет о "недружественных действиях".

"Это касается недружественных действий", – отметил пресс-секретарь российского президента.

Речь идет о законопроекте Линдси Грэма об ужесточении санкций против России, который в прессе охарактеризовали как "адские санкции". Палата представителей США приняла документ 16 сентября, после чего его должны передать президенту США Дональду Трампу для подписания.

Песков заявил о влиянии санкций на переговоры

По словам представителя Кремля, введение дополнительных ограничений со стороны США якобы затруднит дипломатические усилия по прекращению войны.

"Конечно, введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, несомненно, затруднит усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", – сказал Песков.

Что предусматривает законопроект Грема

Законопроект направлен на усиление экономического давления на Россию, в частности посредством ограничений в отношении её энергетического и оборонного секторов, а также танкеров так называемого теневого флота. Документ также предусматривает возможность введения пошлин до 100% в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ, в частности Китая и Индии.

В Палате представителей законопроект поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159. Теперь документ ожидает решения президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле в Сенате США одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

Когда в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

Мы также писали о том, что Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях — в память о Грэме . Так и произошло: к санкциям Грэма против России добавили ряд аналогичных санкций против Ирана.

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