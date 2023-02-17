В Киеве возобновило работу посольство Израиля, не работавшее с начала вторжения РФ. Фото

В Киеве возобновило работу посольство Израиля. Оно было закрыто почти год из-за начала полномасштабного вторжения России.

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Для открытия посольства в нашу страну прибыл министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он посетил Украину в четверг, 16 февраля, о чем сообщил в Twitter (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаэлем Бродским", – написал Коэн.

Он акцентировал на дружеских отношениях стран.

"Украина является другом Израиля и дальнейшая деятельность посольства и сотрудников, работающих здесь в сложных условиях, укрепит отношения между странами", – отметил дипломат.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский также опубликовал фото визита. Судя по кадрам, Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД нашей страны Дмитрием Кулебой.

"Несколько фото с визита в Киев сегодня", – написал он в Facebook.

Отметим, Коэн посетил Украину впервые с начала российской войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, открытию израильского посольства в Киеве способствовал разговор Коэна с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 19 января. Украинский министр пригласил израильского коллегу в нашу страну и тот принял приглашение.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Коэн сказал, что государство планирует изменить подход к вопросу войны, начатой Россией против Украины. По его словам, правительство теперь будет делать "меньше публичных заявлений".

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