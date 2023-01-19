Впервые с начала вторжения глава МИД Израиля согласился приехать в Киев и возобновить работу посольства – The Times of Israel

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетит Украину. Это случится впервые с начала российской войны в нашей стране.

Видео дня

Как сообщает The Times of Israel, чиновник приедет в Киев. Он будет возобновлять работу посольства.

Отмечается, что такому шагу способствовал разговор Коэна с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся в четверг, 18 января. Украинский министр пригласил израильского коллегу в нашу страну и тот принял приглашение.

Источники сообщили, что Коэн пообещал открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Кроме того, он отметил использование РФ иранского оружия для нападения на Украину и призвал Киев присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции, а также призвать Европу объявить эти вооруженные силы террористической организацией.

Коэн заявил, что Израиль продолжит поддерживать Украину, уделяя особое внимание энергетической инфраструктуре, медицинскому оборудованию и водоснабжению.

Также он выразил свои соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах, в результате чего погибло руководство Министерства внутренних дел Украины и мирные жители.

В свою очередь, украинская сторона заявила, что ей нужна помощь Израиля в области технологий противовоздушной обороны, чтобы противостоять продолжающимся ударам России по гражданской инфраструктуре.

Израиль пока отказывается предоставить такую ​​помощь. Однако источники сообщают, что Коэн намерен продолжать поступление израильской гуманитарной помощи в Украину и выясняет, как это сделать даже без государственного бюджета на 2023 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коэн сказал, что государство планирует изменить подход к вопросу войны, начатой Россией против Украины. По его словам, правительство теперь будет делать "меньше публичных заявлений".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!