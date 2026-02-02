В Киев прибыли с визитом глава ОБСЕ и генсек организации: что известно. Фото
В понедельник, 2 февраля, в Киев с рабочим визитом прибыли глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис и генеральный секретарь Организации Феридун Синирлиоглу. Цель поездки в Украину – обсуждение безопасности и дипломатического сотрудничества.
Об этом Кассис сообщил на своей странице в Х. На перроне руководителей ОБСЕ лично встречал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Как действующий председатель ОБСЕ, я прибыл сегодня в Киев вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", – говорится в посте.
Стоит отметить, что в 2026 году Швейцария в третий раз взяла на себя председательство в ОБСЕ.
Среди приоритетов швейцарского мандата – закладывание основ для справедливого завершения войны в Украине, укрепление инклюзивного характера Организации, а также обновление ее инструментов реагирования на актуальные вызовы европейской безопасности.
Напомним, 9 января в Украину приезжал министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Тогда поезд, в котором ехал политик, задержался из-за атаки российских оккупантов.
Как писал OBOZ.UA, 20 декабря Киев с рабочим визитом посетил премьер Португалии Луиш Монтенегру. Это первый визит политика в Украину с начала его каденции. Он подчеркнул, что визит имеет "очень особое значение", поскольку Украина нуждается в солидарности и финансовой поддержке.
