Премьер Португалии приехал в Киев: фото и видео: фото и видео

В субботу, 20 декабря премьер Портуралии Луиш Монтенегру прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Это первый визит политика в Украину с начала его каденции.

О визите Монтенегру в украинскую столицу сообщило португальское СМИ. Известно, что премьер встретился с президентом Владимиром Зеленским и имеет запланированные встречи с премьером Юлией Свириденко и председателем парламента Русланом Стефанчуком.

Подробности визита

Луиш Монтенегру в 08:13 прибыл на киевский железнодорожный вокзал ночным поездом со станции Медыка (Польша). Это первый визит главы правительства Португалии в Украину после начала его каденции.

Премьер в сопровождении министра обороны Нуну Мело встретился с президентом Владимиром Зеленским, планируются встречи и с премьером Юлией Свириденко и председателем парламента Русланом Стефанчуком. Монтенегру подчеркнул, что визит имеет "очень особое значение", поскольку Украина нуждается в солидарности и финансовой поддержке.

Ранее Луиш Монтенегру имел только две личные встречи с Владимиром Зеленским: в Лиссабоне 28 мая 2024 года, где подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и безопасности, и в Копенгагене 2 октября 2025 года, где обсуждали дальнейшую помощь Украине.

"Этот визит прежде всего является выражением – а не столько объявлением – поддержки, которая предоставляется с первого дня несправедливой агрессии России. Португалия всегда была на стороне Украины и украинцев", – заявил журналистам португальский премьер.

Премьер подчеркнул, что Португалия помогает нашему государству через различные программы: гуманитарные, социальные, военные и политические.

"Больше любого другого эта страна нуждается в нашей солидарности и близости, не говоря уже о нашем теплом отношении", – заявил политик.

Впоследствии Монтенегру и Владимир Зеленский почтили павших украинских защитников.

"Сегодня вместе с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтили память наших павших воинов. Вечная память всем нашим воинам, каждому украинцу, которые отдали свои жизни, чтобы Украина могла жить!", – говорится в сообщении Владимира Зеленского.

