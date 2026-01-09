Новый глава МИД Чехии прибыл с визитом в Украину: его поезд задержался из-за российской атаки. Фото и видео

В пятницу, 9 января, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину. Поезд, в котором ехал политик, задержался из-за атаки российских оккупантов.

Видео дня

Об этом сообщил чешский портал CT24. В ходе рабочего визита министр встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

На перроне Мацинку встретил посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич. Визит министра стал первой поездкой в Украину представителя нового правительства, сформированного с учетом обновленных программных приоритетов и подходов.

"Учитывая, что отношения между Чешской Республикой и Украиной были очень интенсивными в последние годы, мы считаем целесообразным, чтобы эти интенсивные отношения были определенным образом скорректированы, чтобы отразить тот факт, что есть новое правительство", – сказал Мацинка.

Во время встречи с украинской стороной планируется обсуждение вопросов, касающихся украинских беженцев в Чешской Республике, текущего состояния мирных переговоров, а также тем противовоздушной обороны и защиты от беспилотников. Мацинка убежден, что Украина является одной из лучших в мире в этом направлении.

"Поэтому я также использую эту поездку, чтобы попытаться получить здесь некоторые важные знания в этой области", – добавил он.

Комментируя тему мирных переговоров, министр МИД Чехии отметил, что в течение последних недель и месяцев Украина демонстрировала готовность к определенным компромиссам. В то же время, по его словам, такая позиция пока не находит отклика со стороны России, "которая, очевидно, встретила нас здесь некоторыми ракетными обстрелами, которые произошли недалеко от нас".

Дополняется...