В ISW объяснили, что стоит за заявлениями России о необходимости выборов в Украине

В Кремле не оставляют попыток раскручивать тему предстоящих выборов в Украине и продвигают нарративы о якобы "нелегитимности" действующей власти. Подобные заявления в очередной раз звучат на фоне полномасштабной войны и выглядят как элемент информационного давления.

В то же время Москва продолжает настаивать на механизмах влияния, которые позволили бы ей сохранить контроль над украинской политикой. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

РФ продвигает заявления о "нелегитимности" Зеленского

Так недавно в интервью пропагандистскому агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин снова озвучил уже опровергнутый тезис о якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Он также заявил, что инициатива главы Кремля Владимира Путина, выдвинутая в марте 2025 года в Организацию Объединенных Наций, о создании временной внешней администрации в Украине якобы остается актуальной.

По словам Галузина, передача управления под эгидой ООН позволила бы "провести демократические" выборы и сформировать правительство, с которым Москва могла бы подписать мирное соглашение и другие "законные" документы о сотрудничестве.

Аналитики подчеркнули, что фактически он дал понять, что Кремль не считает возможным заключать обязывающие договоренности с действующей украинской властью и ставит под сомнение демократичность любых выборов, организованных ею.

В материале отмечается, что предложения Кремля о введении управления ООН над Украиной фактически означают отрицание ее суверенитета и легитимности государственной власти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт отвергли эту идею еще в марте 2025 года, когда ее впервые озвучил российский диктатор. Они отметили, что такой формат управления противоречил бы законной власти Украины, ее Конституции и праву украинского народа самостоятельно определять свое будущее.

"Предложение Кремля по надзору ООН за выборами является попыткой предоставить России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, право вето на любую резолюцию, которая не устанавливает систему управления ООН, что приведет к желаемому Россией результату прокремлевской политической договоренности в Киеве", – утверждают аналитики.

Напомним, 14 февраля Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство граждан понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами является нереальным.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском МИД выступили с очередным заявлением относительно возможных выборов в Украине. Там утверждают, что якобы готовы ослабить обстрелы в день голосования.

