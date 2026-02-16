'Это ужасно': Зеленский рассказал, сколько украинцев не поддерживают проведение выборов во время войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что 90% граждан не поддерживают проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны. Большинство украинцев понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами – это "ужасно".

Об этом Зеленский сказал в интервью Politico 14 февраля после Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что лично не против проведения выборов.

Однако, отметил глава государства, непонятно, как во время войны будут голосовать военные на фронте и восемь миллионов украинцев, которые выехали за границу.

В то же время Зеленский отметил, что если президент США Дональд Трамп принудит российского диктатора Владимира Путина к прекращению огня на два-три месяца, выборы в Украине возможны.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что требования проведения выборов в период активных боевых действий являются странными, отметив угрозы для мирного населения.

"Летят ракеты, люди под обстрелами. Это не просто сухопутные войска, а баллистические ракеты", – отметил президент. Он добавил, что Украина готова рассмотреть возможность выборов, если будет обеспечено прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, российский МИД выступил с очередным заявлением относительно возможных выборов в Украине. В Москве утверждают, что якобы готовы ослабить обстрелы в день голосования.

