МИД России сделал циничное заявление о выборах в Украине: якобы ослабят обстрелы

Российский МИД выступил с очередным заявлением относительно возможных выборов в Украине. В Москве утверждают, что якобы готовы ослабить обстрелы в день голосования.

В то же время такие слова прозвучали на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины и постоянных обстрелов. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам Галузина, Россия якобы готова обеспечить отсутствие ударов в день возможного проведения выборов в Украине. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва может рассмотреть такую возможность, если Киев организует голосование.

"Разумеется, заявления президента России Владимира Путина сохраняют актуальность", – сказал он.

Кроме того, Галузин вспомнил о марте 2024 года, обвинив Украину в попытках сорвать президентские выборы в России через атаки беспилотников и диверсии в прифронтовых регионах. Он также заявил, что Москва, в отличие от Киева, якобы не будет препятствовать реализации избирательных прав граждан Украины.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что требования проведения выборов в период активных боевых действий являются странными, отметив угрозы баллистических ракет и обстрелов мирного населения. Прекращение огня могло бы стать условием для организации выборов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киеву невозможно успеть подготовить проведение выборов президента до мая этого года, как того требуют США. Только в марте внесут в парламент первые черновики законопроекта.

