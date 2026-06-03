В Германии заговорили об 'окне' для диалога с Россией по завершению войны в Украине

В Германии заявили о возможном "окне возможностей" для начала диалога с Россией по завершению войны в Украине. В то же время в Берлине отмечают, что до реальных переговоров может пройти еще несколько месяцев.

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Правительство подчеркивает необходимость согласованного подхода с Украиной и союзниками. Об этом сообщает Reuters.

По словам немецкого чиновника, между Россией и Европой постепенно может открываться пространство для политического диалога по завершению войны в Украине. В то же время он отметил, что формирование переговорного процесса требует времени, а старт реальных переговоров, вероятно, состоится не ранее чем через несколько месяцев.

Чиновник, выступавший на условиях анонимности, подчеркнул важность создания эффективного и легитимного формата переговоров, который будет приемлемым для европейских стран. По его словам, Правительство подчеркивает необходимость согласованного подхода с Украиной и союзниками

Пока остается неопределенным, кто именно может возглавить потенциальные переговоры. В то же время в Германии предполагают, что ведущую роль в этом процессе могут играть страны так называемой "группы E3" – Германия, Франция и Великобритания.

В Берлине также отмечают, что динамика боевых действий на фронте влияет на перспективы переговоров. По оценкам чиновников, продвижение российских войск в этом году замедлилось, тогда как Украина усиливает давление на поле боя и активизирует дальнобойные удары по территории России.

Отдельно отмечается, что глава Офиса президента Украины ранее предполагал возможность достижения договоренностей о завершении войны до зимы, называя это "реалистичным сценарием".

В немецком правительстве в то же время подчеркивают, что текущая ситуация свидетельствует о том, что подготовка к переговорам займет месяцы, а не недели. Также отмечается, что любой процесс должен происходить исключительно в полной координации с Украиной.

Отдельно в Берлине подчеркнули важность согласованности действий с США и европейскими партнерами. По словам чиновника, принцип координации, а не конкуренции, должен оставаться основой международных усилий, особенно на фоне того, что американские переговорные инициативы пока фактически зашли в тупик.

Также правительства Германии и других европейских стран отклонили идею возможного привлечения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Россией.

Что предшествовало

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль спецпредставителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Несмотря на это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины. Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить Москву к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

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