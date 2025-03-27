'В Европе уже никто не питает иллюзий': Туск заявил о необходимости убедить США, что Путин не заинтересован в мире

Последние действия и заявления страны-агрессора свидетельствуют, что Россия не заинтересована в мире с Украиной, не согласна на перемирие и прекращение огня. Поскольку у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другое впечатление, нужно убедить его, что РФ выдвигает новые условия и затягивает процесс переговоров, потому что не хочет мира.

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Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск после встречи "коалиции желающих". Он также отметил, что из-за российской агрессии против Украины "вся Европа изменилась", и это одно из важнейших последствий этой войны.

"Задача тем, кто находится в постоянном контакте с президентом Дональдом Трампом, – убедить американцев открыть глаза как можно шире и увидеть, кто конкретно ответственен за то, что война продолжается, и люди все еще гибнут", – сказал польский политик.

Дональд Туск добавил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина "продемонстрировала максимум доброй воли" в отличие от РФ, которая "начала ставить нереальные условия". К примеру, снятие санкций, объяснил глава польского правительства.

"Европа изменилась, и это, пожалуй, одно из важнейших последствий этой войны. Европа уже потеряла все иллюзии по отношению к России. Она перестала быть наивной и принялась верить в необходимость развития собственной силы. Европа поняла, что лучшей гарантией мира для Польши, Европы, Украины будет наша объединенная сила", – отметил премьер Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня лидеры обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Однако, по словам Туска, указанная встреча "не была направлена на принятие каких-либо решений относительно возможных стабилизационных миссий в Украине".

Также польский премьер особо подчеркнул, что именно польского военного контингента в Украине не будет.

Когда ранее Зеленский рассказывал об ожиданиях от "Саммита желающих", он замечал, что главная цель встречи – определить, какие страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине и поддержать военный контингент.

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