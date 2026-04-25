'В Европе это работает': Бродский предложил вернуть в Украине 13-ю зарплату. Видео

Украинским работникам как частного, так и государственного секторов нужно вернуть выплату 13-й ежегодной зарплаты. Подобная практика существует в большинстве стран Европы.

Видео дня

С такой инициативой выступил Михаил Бродский, председатель редакционного совета OBOZ.UA и президент Федерации баскетбола Украины. Большое интервью с ним записала журналистка Наталья Мосейчук. Видеозапись разговора была опубликована в субботу, 25 апреля, в YouTube.

Украина могла бы позаимствовать опыт Европы

Бродский рассказал, что, наблюдая за Европой, он "увидел, как это все работает". 13-я зарплата есть почти во всех странах ЕС, в частности в Италии, Австрии, Португалии, Испании.

"У них нет 12-ти заработных плат. У них 14 заработных плат! Я нашел два-три закона, которые надо изменить. Я так понимаю, 14 не дадут, 13 – да", – уверен бизнесмен.

Он убежден, что подобная законодательная инициатива вполне реальна в Украине. Можно сделать как в Европе, и выплаты могли бы начисляться, например, двумя частями: летом 50%, остальные 50% – в январе.

"Я читаю утром, что [Владимир] Зеленский дал поручение правительству срочно дать предложения, как улучшить жизнь людей... Это смешно раздавать тысячу или две гривен за счет фонда, который можно использовать на закупку дронов. Пусть все работодатели, в том числе государство, сделают 13-ю зарплату. Это очень просто. И все будут молчать, кто выступит против?" – отметил Бродский.

Как писал OBOZ.UA:

– На украинском рынке труда сейчас сформировался значительный дефицит кадров и "рынок кандидата", ведь теперь работники диктуют условия, а работодатели вынуждены конкурировать за людей. Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что наступила "новая реальность".

– Согласно статистике Госслужбы занятости, в первом квартале 2026 года работодатели подали почти 148 тысяч вакансий, однако закрыть удалось лишь около 61 тысячи из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!