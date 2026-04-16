Кадровый голод усиливается: какие профессии в Украине стали самыми дефицитными

В Украине резко обострился дефицит кадров – работодатели не могут закрыть большинство вакансий, особенно в рабочих профессиях, которые стали критически важными для экономики. Спрос на квалифицированных работников значительно превышает предложение, и без изменений в подготовке кадров и возвращении людей на рынок труда ситуация будет только ухудшаться.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная служба занятости. В первом квартале 2026 года работодатели подали почти 148 тысяч вакансий, однако закрыть удалось лишь около 61 тысячи из них.

Иначе говоря, более половины рабочих мест остались вакантными. Всего в службу обратились 27 тысяч работодателей, но даже при активном поиске работников ситуация кардинально не улучшилась. Наиболее активное трудоустройство наблюдалось в Днепропетровской и Львовской областях, однако и там дефицит кадров остается ощутимым.

Хуже всего ситуация среди квалифицированных рабочих с инструментом. Именно эти специалисты сегодня буквально "на вес золота". Из более 22 тысяч вакансий в этом сегменте удалось закрыть лишь 30%, наиболее дефицитные профессии:

слесарь-сантехник;

электрогазосварщик;

слесарь-ремонтник;

электромонтер;

швея.

Это те специальности, без которых не работают предприятия, коммунальная инфраструктура и производство. Вместе с тем молодежь все реже выбирает такие профессии, что только усугубляет проблему. Сложная ситуация также наблюдается и в других категориях:

среди профессионалов закрыто лишь 34% вакансий;

в военных специальностях – 34%;

среди руководителей и менеджеров около 40%.

Проблема носит системный характер и касается не только физического труда, но и интеллектуальных и управленческих сфер. На фоне общего дефицита есть сферы, где ситуация выглядит немного лучше. Самый высокий уровень укомплектования вакансий зафиксирован:

в сфере торговли и услуг – 51%;

в сельском хозяйстве – 50%;

среди технических служащих – 47%;

в простейших профессиях – 46%.

В частности, стабильным спросом пользуются повара, баристы и продавцы, это объясняется более низкими требованиями к квалификации и быстрым процессом обучения. Чтобы частично решить проблему, государство активизирует программы обучения. Однако этого пока недостаточно, чтобы перекрыть дефицит в десятки тысяч вакансий.

Если тенденция сохранится, бизнес будет вынужден повышать зарплаты для привлечения работников и менять подходы к обучению персонала. В долгосрочной перспективе это может изменить структуру рынка труда в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в основных секторах экономики Украины никакие глобальные изменения не планируются. Однако некоторые предприятия могут пересматривать количество рабочих мест, как например, в промышленности в сторону увольнения. Однако в строительной отрасли работодатели наоборот ожидают стремительного увеличения количества работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!