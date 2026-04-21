На рынке труда в Украине возникла новая реальность: работодатели больше не диктуют условия

На украинском рынке труда сейчас сформировался значительный дефицит кадров и "рынок кандидата", ведь теперь работники диктуют условия, а работодатели вынуждены конкурировать за людей. В дальнейшем это только усилится, ведь бизнесу придется предлагать больше гибкости, стабильности и развития.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк. "Рынок кандидата – это новая реальность. Времена, когда работодатели выбирали кандидатов по десяткам резюме, прошли. Теперь соискатель работы "диктует" условия", – подчеркнула она.

Если раньше дефицит кадров воспринимался как временная проблема, то сегодня он стал системным явлением. Жовтяк отмечает, что баланс сил изменился, ведь теперь работник определяет, на каких условиях готов работать. Основная причина – масштабные демографические изменения. Среди которых мобилизация, миграция и сокращение трудоспособного населения.

Это привело к "вымыванию" кадров, особенно мужчин, и заставило рынок быстро перестраиваться. В результате на первый план вышли новые группы работников:

женщины в технических и "традиционно мужских" профессиях;

ветераны;

люди старшего возраста.

Их все чаще привлекают в сферы энергетики, логистики, транспорта и агросектора. Современный работник больше не ориентируется только на зарплату. По словам Жовтяк, ключевыми факторами стали стабильность компании, социальные гарантии и безопасность.

В то же время гибкость перестала быть бонусом. Удаленная работа, гибридный формат или адаптивный график – теперь базовое ожидание. Фактически компании вынуждены менять подход, вместо жестких требований – индивидуальный подход, вместо контроля – партнерство.

Еще один тренд – быстрая смена профессий. Все больше украинцев переквалифицируются, осваивают новые навыки и заходят в новые сферы "с нуля". Особую роль играют короткие образовательные программы и неформальное обучение, которые позволяют быстро адаптироваться к новым условиям.

Жовтяк отмечает, что после войны конкуренция за работников только усилится. Бизнесу придется инвестировать в людей – обучение, развитие, автоматизацию процессов. Она также подчеркнула, что выиграют те компании, которые смогут стать не просто работодателями, а партнерами для своих работников.

