'В ближайшие 8-10 дней': Макрон анонсировал новое давление на Россию для прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будет усилено давление на Россию по поводу потенциального соглашения о прекращении огня в Украине. Он поделился подробностями встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля, перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском.

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Об этом Макрон рассказал в интервью Paris Match. Он отметил, что прекращение войны в Украине – в интересах всей Европы.

"С самого начала и после американских выборов мы пытались сыграть роль, чтобы президент Трамп и его команда считались с основой вопроса, не только интересов Украины, но и интересов всех европейцев. Именно это побудило меня организовать трехстороннюю встречу с президентами Трампом и Зеленским в кулуарах открытия Нотр-Дам-де-Пари. Несмотря на сложный эпизод в Овальном кабинете, мы постоянно пытались создать такую ​​динамику, чтобы президент Зеленский принял предложение о безусловном прекращении огня, что он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России прекращения огня. Все мы должны создать условия для крепкого и долговременного мира", – подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, он призвал Трампа занять более жесткую позицию по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

Он отметил, что не планировал встречаться с президентом США в Риме, но так получилось, что успел поговорить с ним в базилике несколько минут.

"Я снова сказал ему: "Вы должны быть гораздо жестче с россиянами". Затем прибыл президент Зеленский, и у нас состоялась беседа с Киром Стармером. Мы призвали президентов Трампа и Зеленского возобновить доверительную беседу и обсудить организацию следующих нескольких недель. Что они и сделали", – рассказал Макрон.

Он добавил, что после их разговора снова поговорил с Зеленским и Трампом, призвав президента США быть более жестким по отношению к России.

"Цель состоит в том, чтобы мы смогли установить условия для прекращения огня и чтобы мы детально проработали меры по сопровождению этого прекращения огня. Вместе с американцами мы должны быть готовы занять более жесткую позицию по отношению к России", - добавил президент Франции.

Макрон уверен, что убедил Трампа в возможности эскалации угроз и необходимости введения санкций, чтобы заставить Москву согласиться на прекращение огня.

Он также добавил, что надеется на то, что соглашение между Украиной и РФ все-таки будет заключено.

"В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожный оптимизм, поскольку часть уравнения зависит от Москвы. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось снова оказывать давление на Россию. Это и было целью, потому что давление исключительно на Украину было неправильным", – подытожил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К ней планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент Украины назвал ее потенциально "исторической". По его словам, он успел обсудить с Трампом много вопросов, в том числе защиту жизней людей в Украине и полное прекращение огня.

Зеленский встретился наедине с Макроном после разговора с Трампом. Они обсудили дальнейшие усилия по установлению мира.

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