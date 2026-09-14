В администрации Путина отреагировали на призыв Трампа к Зеленскому не наносить удары по российским НПЗ

В Кремле отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют любые призывы к Украине прекратить удары по экономической инфраструктуре России.

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В то же время он не ответил, готова ли Россия в случае согласия Украины также прекратить удары по экономической инфраструктуре Киева. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле приветствовали призыв Трампа

Песков, комментируя предложение Дональда Трампа, заявил, что в Москве положительно воспринимают призывы к Украине прекратить удары по российской инфраструктуре.

"Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", – сказал пресс-секретарь Кремля журналистам.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле призыв Трампа к Владимиру Зеленскому воздержаться от ударов по инфраструктуре, производящей дизельное топливо, позитивным шагом для урегулирования конфликта.

В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли Россия в случае согласия Украины на эту просьбу воздержаться от ударов по экономической инфраструктуре Киева.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что любые страны могут использовать своё влияние на Украину, чтобы побудить её к большей гибкости.

"В целом любые страны могут использовать своё влияние на киевский режим для того, чтобы побудить его к большей гибкости, что станет значительным вкладом в дело урегулирования", — сказал Песков.

Он также рассказал о контактах России с представителями Китая и Индии. По его словам, во время встреч в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди "живо интересовались украинской проблематикой".

По словам Пескова, они говорили о готовности своих стран в случае необходимости сыграть свою роль в урегулировании и внести свой вклад.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. По его словам, такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива в мире.

7 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что одним из главных факторов высоких цен на дизельное топливо в США стало уничтожение Украиной российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, Россия, которая ранее была крупным экспортером дизельного топлива, после повреждения НПЗ запретила его экспорт.

В июле Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год. По данным Bloomberg, это произошло после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели в Татарстане и Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, целями атак стали нефтеперерабатывающие комплексы в Нижнекамске и Славянске-на-Кубани. Поражение впоследствии подтвердили ГУР и Генштаб ВСУ.

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