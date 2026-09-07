«Виноваты Украина и Байден»: министр энергетики США заявил, что удары по российским НПЗ повлияли на цену дизельного топлива в США

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что одним из главных факторов высоких цен на дизельное топливо в Соединённых Штатах стало уничтожение Украиной российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, на ситуацию также повлияла политика администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая привела к закрытию более десятка американских НПЗ.

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Об этом министр заявил во время эфира на канале CNN. Информацию собрал OBOZ.UA.

Райт заявил о влиянии ударов Украины по российским НПЗ

По словам Райта, Россия на протяжении нескольких десятилетий была крупным экспортером дизельного топлива.

"Самым значительным фактором стало уничтожение Украиной российских нефтеперерабатывающих заводов", — заявил министр.

Он отметил, что Москва теперь запретила экспорт дизельного топлива, а Китай также существенно сократил его поставки. Из-за этого, по словам Райта, "рынок нефтепереработки стал очень тесным".

Министр также обратил внимание на ситуацию с бензином в России. По его словам, страна, которая традиционно была нетто-экспортером,теперь вынуждена импортировать бензин.

Министр обвинил администрацию Байдена

Отдельно Райт заявил, что на ситуацию на американском рынке повлияла политика Демократической партии на протяжении последних 15 лет.

"Администрация Байдена закрыла более десятка нефтеперерабатывающих заводов в США", — сказал он.

Министр также упомянул Калифорнию, где, по его словам, губернатор Гэвин Ньюсом за последние 12 месяцев закрыл два крупных НПЗ.

В то же время администрация Дональда Трампа, по словам Райта, пытается изменить этот подход. Нынешние власти США работают с американскими нефтеперерабатывающими предприятиями над расширением их мощностей.

Райт рассказал о нефти из Венесуэлы

Говоря о Венесуэле, Райт заявил, что ситуация там развивается быстрее, чем прогнозировала американская администрация.

"Добыча нефти в стране выросла на 25%, а экспорт — на 50%", — отметил он.

Министр также сообщил о миллиардах долларов новых инвестиций в Венесуэлу. По его словам, эти средства должны способствовать увеличению нефтеперерабатывающих мощностей и поставкам нефти на мировой рынок.

В то же время Райт признал, что цены на дизельное топливо могут оставаться высокими еще некоторое время. Он пояснил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от баланса спроса и предложения.

Цена дизельного топлива в США достигла рекордных $5,85 за галлон, что эквивалентно примерно $1,55, или 69 грн, за литр.

Напомним, после серии украинских ударов объемы переработки нефти в Россииупали до минимального уровня более чем за 21 год. В июле 2026 года среднесуточный показатель сократился до 3,91 млн баррелей в сутки.

Как писал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент связывал нынешний энергетический шок в мире с войной в Украине и ударами по российским энергетическим объектам. По его словам, атаки на российские энергетические активы и нефтеперерабатывающие мощности оказывают давление на рост цен на мировом рынке.

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