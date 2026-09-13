Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским запасам дизельного топлива. Видео

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам российской нефтяной промышленности. По его словам, такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива в мире.

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Об этом Трамп заявил в кулуарах турнира Amgen Irish Open в Ирландии. Американский лидер утверждает, что дефицит дизельного топлива связан не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с войной между Россией и Украиной.

"Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Он вызывает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что сейчас происходит между Россией и Украиной... Поэтому мы поговорили об этом с господином Зеленским", — заявил Трамп.

Трамп призвал выбирать другие цели

Дональд Трамп в ходе своего заявления добавил, что у Украины есть другие цели для ударов, и призвал не атаковать объекты, связанные с производством дизельного топлива.

"Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это наносит ущерб всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу", — сказал президент США.

Напомним, 7 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что одним из главных факторов высоких цен на дизельное топливо в США стало уничтожение Украиной российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, Россия, которая ранее была крупным экспортером дизельного топлива, после повреждения НПЗ запретила его экспорт.

В июле Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год. По данным Bloomberg, это произошло после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели в Татарстане и Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, целями атак стали нефтеперерабатывающие комплексы в Нижнекамске и Славянске-на-Кубани. Поражение впоследствии подтвердили ГУР и Генштаб ВСУ.

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