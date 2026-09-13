Дроны атаковали два крупных НПЗ в России: испуганные россияне публиковали видео взрывов

Ночью 13 сентября раздались взрывы в Татарстане и в Краснодарском крае РФ. В Нижнекамске, по предварительным данным, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий комплекс.

Видео дня

Ещё один НПЗ мог быть поражён в Славянске-на-Кубани. О взрывах на территории РФ писали Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+.

Взрывы в Нижнекамске

Жители Нижнекамска в Татарстане этой ночью жаловались на взрывы и публиковали соответствующие видео. В городе работала ПВО, однако, похоже, не всегда успешно.

У некоторых из "операторов" "хлопки" вызвали настоящую истерику.

Supernova+ утверждает, что в городе был атакован НПЗ. Очевидно, речь идет о Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе, в состав которого входит НПЗ "Танеко". Также в городе расположены НПЗ "ТАИФ-НК" и "Нижнекамскнефтехим".

Каждое из этих предприятий имеет важное значение для топливной инфраструктуры РФ. Поэтому они не раз становились целью дальнобойных беспилотников.

В Exilenova+ по состоянию на 7 часов утра проявляли большую осторожность и возможные цели атаки не называли.

Официальных заявлений российских властей о последствиях атаки не поступало.

Взрывы в Славянске-на-Кубани

Шумно было ночью и в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае РФ.

Видео оттуда в сети мало, они в основном фиксируют звуки взрывов.

По данным Supernova+, там якобы были атакованы ТЭС и НПЗ, на последнем, как утверждает канал, вспыхнул пожар.

Своё утверждение Supernova+ подкрепляет скриншотом из российского паблика.

Независимое российское издание ASTRA провело OSINT-анализ кадров из сети – и также пришло к выводу, что в Славянске-на-Кубани горит НПЗ.

"На видео, которые распространяются в сети, можно увидеть поднимающееся над НПЗ зарево. Официально о поражении НПЗ не сообщалось. Последний раз НПЗ в Славянске был атакован в июне, тогда там тоже произошел пожар", – отмечено в сообщении.

Славянский НПЗ, который мог стать целью атаки, является одним из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит, в частности, авиационный керосин, мазут, вакуумный газойл и стабильный газовый бензин.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 12 сентября, Украина нанесла удары по двум предприятиям химической промышленности в Пермском и Самарском регионах.

А днём ранее после атаки дронов под российским Саратовом сгорел дотла склад Ozon.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!