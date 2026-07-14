Объемы переработки нефти в России упали до минимума за более чем 21 год из-за ударов Украины – Bloomberg

Россия сократила объемы переработки нефти до самого низкого уровня за более чем 21 год после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В июле среднесуточный показатель опустился до 3,91 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с марта 2005 года.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные EA Analytics. По оценкам аналитиков, нынешний уровень переработки более чем на 1,4 млн баррелей в сутки ниже, чем средний показатель за аналогичный период прошлого года.

В то же время российские власти засекретили официальную статистику работы нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего независимая оценка основывается на спутниковом мониторинге нефтяных месторождений, резервуаров и потоков поставок.

Под ударами

По подсчетам Bloomberg, за последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на российские топливные объекты. Под удары попали как минимум 24 из 34 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, большинство из которых принадлежат ведущим российским нефтяным компаниям.

Международное энергетическое агентство также отметило, что с начала мая атаки Украины затронули более половины российских мощностей по переработке нефти. По оценке агентства, в июне российские заводы перерабатывали примерно 3,8 млн баррелей в сутки, что на 1,6 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

В последнее время Украина активизировала удары по энергетической инфраструктуре РФ. По данным Bloomberg, украинские беспилотники уже способны преодолевать более 2,4 тыс. километров и в этом месяце атаковали крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Омской области.

Последствия дефицита

Падение производства вынудило российские власти продлить до конца июля запрет на экспорт большинства видов дизельного топлива. Ранее также были введены ограничения на поставки бензина и авиационного топлива.

Сокращение экспорта дизельного топлива одним из ключевых мировых поставщиков привело к росту цен до многолетних максимумов. Ситуацию дополнительно осложнили перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.

После удара по Омскому НПЗ, который в основном обеспечивает внутренний рынок, проблемы с топливом начали фиксироваться в различных регионах России — от Калининграда до Дальнего Востока. Местные жители сообщают о многочасовых очередях на автозаправках и резком росте розничных цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе признал наличие проблем с обеспечением топливом.

"Есть проблемы и дефицит, поэтому мы видим очереди или иногда автозаправочные станции работают нестабильно", – сказал он местным СМИ.

В ряде регионов уже ввели временное нормирование продажи топлива в зависимости от номерных знаков автомобилей. В Новосибирской области власти рекомендовали предприятиям частично вернуться к удаленной работе, чтобы сократить потребление топлива.

Также вырос интерес россиян к альтернативным способам приобретения бензина. По информации издания The Bell со ссылкой на статистику сервиса Yandex Wordstat, в прошлом месяце в российском сегменте поисковой системы "Яндекс" было зафиксировано более 17 тысяч запросов "как сделать бензин". Это самый высокий показатель со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина продолжает наносить удары по военным и энергетическим объектам на территории России, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Как писал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в ночь на 11 июля Силы обороны поразили 20 российских танкеров.

При этом три порта прекратили приемку зерна.

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