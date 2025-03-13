'Уже больше суток мир не слышит содержательного ответа из России': Зеленский высказался о результате переговоров в Джидде и позиции США

Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад украинской делегации по итогам встречи с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Глава государства подтвердил, что Украина настроена на быстрое движение к миру, и готова выполнить свою часть работы.

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В то же время Зеленский подчеркнул, что уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

По словам президента, Украина готова докладывать усилия, чтобы создать все возможности для надежного, продолжительного и достойного мира. Зеленский отметил, что представители украинской делегации проинформировали американскую сторону о принципиальных украинских позициях.

Гарант подчеркнул, что Украина была готова к тишине в небе и море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Глава государства заявил, что Украина приняла это предложение и выразила благодарность Соединенным Штатам за готовность организовать технические аспекты контроля режима прекращения огня.

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