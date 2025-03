В ISW объяснили, как Путин может воспользоваться предложением о 30-дневном прекращении огня

Российский диктатор Владимир Путин может "взять в заложники" предложение о прекращении огня на 30 дней, достигнутое на переговорах США и Украины, на которое последняя согласилась. В частности, он попытается воспользоваться этим, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных мирных переговоров.

Видео дня

Такого мнения придерживаются аналитики Институту изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там подчеркнули, что в Кремле уже заявили, мол, соглашение о временном затишье должно "принять во внимание прогресс" российской армии на поле боя и "учесть обеспокоенности" РФ.

Так, 12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с мышлением российских властей и ситуацией, заявили, что Путин "растянет сроки" для согласия на 30-дневное прекращение огня, чтобы гарантировать, что его условия "будут приняты во внимание".

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Россия может потребовать прекращения поставок оружия Украине в качестве условия согласия на это, но не уточнил, будет ли это условие включать все международные поставки оружия ВСУ или только из отдельных стран.

"Приостановка военной помощи США или других стран Украине на время прекращения огня была бы крайне выгодна России, которая продолжает получать критически важные поставки и помощь от Ирана, Северной Кореи и Китая. Такая огромная уступка также уничтожила бы рычаги влияния США на будущих переговорах, в дополнение к нарушению условий, на которых Украина изначально согласилась на прекращение огня", – предостерегли в ISW.

Российское оппозиционное издание Verstka со ссылкой на близкий к властям источник накануне сообщило , что Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение о временном прекращении огня, но также потребует "невозможных условий", на которые Украина не может согласиться.

Отмечается, что Путин хочет вообще отстранить Киев от переговоров, чтобы Россия могла вести их с США в одиночку, а также "исправить ситуацию на фронте" для укрепления собственной переговорной позиции.

По словам этого источника, в Кремле настаивают, что условия временного прекращения огня "должны устраивать Россию", а также считают "глупостью" свое согласие на затишье, в течение которого Украина продолжает получать оружие и финансирование от своих партнеров и союзников.

"Эти утечки с Кремля могут быть преднамеренными и являются частью российской переговорной стратегии, направленной на то, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к пересмотру соглашения с Украиной о временном прекращении огня", – указали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, замглавы Офиса президента Игорь Жовква объяснил, что вероятное 30-дневное перемирие предполагает "полную тишину". То есть речь идет о прекращении огня на земле и море, а также в воздухе, в частности, остановке обстрелов ракетами и дронами дальнего радиуса действия.

Министр иностранных дел Андрей Сибига пояснил, что прекращение огня именно на 30 дней, на которое согласилась Украина в случае взаимного выполнения его со стороны России, не предусматривает заморозку войны. Это только шаг на пути к ее завершению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!