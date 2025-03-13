Никаких миротворцев, буферная зона и смена власти в Украине: европейская разведка узнала, какие требования Кремль может предъявить на переговорах

Страна-террорист Россия продолжит выдвигать свои максималистские требования во время переговоров по завершению войны в Украине. Агрессор настаивает, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и отказалась от идеи размещения миротворческой миссии.

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Кроме того, РФ настаивает на создании так называемой буферной зоны на границе с российскими регионами. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Европейская разведка узнала условия России по прекращению войны, которые подготовил для Кремля неназванный аналитический центр под руководством ФСБ. Согласно документу, российская сторона должна работать над ослаблением позиции США на переговорах по Украине, разжигая напряженность между администрацией Дональда Трампа и другими странами.

Также документ отвергает любой план отправки миротворцев в Украину, как предлагали некоторые страны в Европе, и настаивает на признании захваченных украинских территорий "российскими субъектами". Кроме того, оккупанты настаивают на разделении стран путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с российскими регионами, такими как Брянск и Белгород, а также демилитаризованной зоны на юге Украины.

Вместе с тем в документе говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Аналитики предупреждают, что таким образом у Москвы все еще есть множество способов затянуть соглашение даже на временную паузу в боевых действиях. Также максималистские требования агрессора подтверждают, что путь к любому долгосрочному мирному соглашению по-прежнему опасен.

Документ для Кремля был подготовлен аналитическим центром, тесно сотрудничающим с ФСБ, за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые состоялись 18 февраля. Российский представитель, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, сказал, что основная направленность рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве, но добавил, что никогда не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на такие документы.

По словам научного сотрудника Совета по международным отношениям Томаса Грэма, Россия не заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. Эксперт отмечает, что Кремль постоянно говорит о коренных причинах, которые касаются внутренней политики Украины и даже европейской архитектуры безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп предупредил Россию о разрушительных санкциях, которые он введет, если страна-агрессор решит продолжать войну. По его словам, представители Соединенных Штатов отправляются в Москву для переговоров по Украине.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может "взять в заложники" предложение о прекращении огня на 30 дней, достигнутое на переговорах США и Украины, на которое последняя согласилась. В частности, он попытается воспользоваться этим, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, замглавы Офиса президента Игорь Жовква объяснил, что вероятное 30-дневное перемирие предполагает "полную тишину". То есть речь идет о прекращении огня на земле и в море, а также в воздухе, в частности, остановке обстрелов ракетами и дронами дальнего радиуса действия.

Министр иностранных дел Андрей Сибига пояснил, что прекращение огня именно на 30 дней, на которое согласилась Украина в случае взаимного выполнения его со стороны России, не предусматривает заморозку войны. Это только шаг на пути к ее завершению.

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