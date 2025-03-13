В Кремле заявили, что позицию РФ по мирным переговорам озвучивать рано, и подтвердили контакт с США

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков не подтвердил, что Россия передала США список требований для заключения мирного соглашения. По его словам, сейчас пока идет процесс доведения информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде до российской стороны.

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Представитель Кремля добавил, что позицию России по мирным переговорам озвучивать рано. В то же время Песков отметил, что Кремль обдумает и сформулирует свою позицию по Украине после двусторонних контактов с США. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам Пескова, российская сторона не намерена говорить публично о своей позиции до начала переговоров по урегулированию войны против Украины. При этом он в очередной раз намекнул, что РФ будет требовать признать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и АР Крым "российскими субъектами".

"Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность", – выдал путинский спикер.

Рупор Кремля добавил, что сейчас идет процесс передачи от США информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде. Также он подчеркнул, что вскоре диктатор Владимир Путин может провести международный телефонный разговор, но имя возможного собеседника не назвал. При этом он подтвердил, что у России запланированы переговоры с представителями Соединенных Штатов.

"Действительно, переговорщики летят, и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем", – сказал Песков.

Напомним, днем 13 марта в столицу страны-агрессора России прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. В Москве у него запланированы переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Главное целью переговоров станет возможное прекращение огня в Украине.

Раннее сообщалось, что Россия настаивает, чтобы Украина пошла на территориальные уступки и отказалась от идеи размещения миротворческой миссии. Кроме того, РФ настаивает на создании так называемой буферной зоны на границе с российскими регионами.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин может "взять в заложники" предложение о прекращении огня на 30 дней, достигнутое на переговорах США и Украины, на которое последняя согласилась. В частности, он попытается воспользоваться этим, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных мирных переговоров.

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