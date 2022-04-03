'Увидеть замученных!' Зеленский пригласил Меркель и Саркози в разбитую россиянами Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу под Киевом, который Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов. Об этом он сказал в видеообращении в воскресенье 3 апреля.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет (после саммита НАТО в Бухаресте, – ред.) привела политика уступок России", – сказал глава государства.

Так, Зеленский предложил европейским политикам "увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок".

"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", – заявил украинский президент.

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Он напомнил, что в 2008 году президент РФ Владимир Путин в Бухаресте сказал западным лидерам, что Украина как государство не существует, но украинцы доказывают, что "есть такая страна, была и будет":

"За оптимистическим дипломатическими формулировками, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию, убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами".

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