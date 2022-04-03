'Что вам сделала Буча?' Зеленский объявил о создании в Украине Книги палачей, в которую внесут всех оккупантов-убийц из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов, убивающих мирных украинцев, "концентрированным злом. Они заслуживают только смерти после того, что сделали в нашей стране.

Глава государства заявил, что в Украине будет создана Книга палачей, куда занесут всех российских военных, совершивших военные преступления против украинского народа. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении, где рассказал об ужасных картинах, открывшихся в Буче, Гостомеле и других населенных пунктах после освобождения Киевщины от врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминирована территория. Заминированы даже тела убитых! Повсеместные последствия мародерства. На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией", – сказал глава государства.

Он снова обратился к матерям российских солдат, и спросил, как так получилось, что их дети стали палачами. Даже если их действительно растили теми мародерами, которыми они себя показали.

"Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным?" – спросил Зеленский.

Президент сказал женщинам в РФ, что их сыновья в Украине убивали людей сознательно и с удовольствием. Оккупанты "лишены всего человеческого", у них нет души и сердца. Он также обратился и к российскому командованию:

"Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – заявил украинский лидер.

О Книге палачей

Зеленский сообщил, что в Украине будет создан специальный механизм для расследования и судебного разбирательства каждого преступления российских оккупантов на территории нашего государства. Ради этого будут одновременно работать национальные и международные специалисты: следователи, прокуроры и судьи.

К немедленному запуску механизма привлечены Министерство иностранных дел, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры в Украине.

"Мир уже видел много военных преступлений. В разные времена. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле", – подчеркнул гарант.

Обращение к украинцам

Президент Украины подчеркнул, что наши военные героически выгнали врага из нескольких областей, однако оккупанты еще продолжают держать под контролем районы в других регионах. И когда от россиян "зачистят" и те территории, которые остаются оккупацией, могут открыться еще более страшные вещи, чем это произошло на Киевщине.

"Такова природа российских военных, пришедших на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что все партнеры Украины будут подробно уведомлены о том, что происходило на временно оккупированной территории Украины. О том, что сделали россияне с мирными украинцами, будут говорить в Совбезе ООН во вторник, 5 апреля.

Глава государства уверен, что после этого против России введут новый пакет санкций, однако этого, по его словам, мало.

"Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю", – заявил президент.

О саммите НАТО в Бухаресте

Он состоялся ровно 14 лет и именно тогда был шанс вытащить Украину из "серой зоны" на востоке Европы – между НАТО и Россией, о которой в РФ думали, что "им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления".

Тогда Украине из-за страха перед РФ дипломатически отказали во вступлении в НАТО, потому что Запад рассчитывал таким образом успокоить Россию и "убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами", сказал Зеленский.

Он назвал те события "ошибочным расчетом", после которого Украина пережила революцию, 8 лет войны с РФ на Донбассе, а теперь борется с российскими оккупантами жизни в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой.

"Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые сделали это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь к такой Буче, к такому Гостомелю, к такому Харькову, к такому Мариуполю. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что тогда, в 2008 году на саммите НАТО, президент России Владимир Путин сказал, что такой страны, как Украина, не существует. А мы теперь доказываем, что она есть и будет. При этом мы видим, что на кону в этой войне мы защищаем.

"Мы не будем прятаться за сильными мира сего. Мы не будем никого уговаривать. По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, пришедшего на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить – без просьб. Потому что и сами прекрасно осознавали, какое зло пришло и что именно оно принесло с собой", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский опубликовал страшные фото зверств российских оккупантов в украинской Буче. Он призвал российских матерей внимательно посмотреть на то, что натворили их сыновья – и осознать, каких ублюдков они вырастили.

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