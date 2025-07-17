Рада перезагрузила Кабмин: кто получил ключевые должности в правительстве Свириденко
В Верховной Раде Украины в четверг, 17 июля, утвердили обновленный состав Кабинета министров. Накануне народные депутаты 261 голосом приняли отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и, соответственно, всего правительства.
Так, Верховная Рада назначила новый состав правительства премьер-министра Юлии Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа, против – 13, а 23 воздержались. Ранее Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение парламента.
За проект постановления о формировании состава Кабинета министров нардепы голосовали так:
"Слуга народа" – 194 голоса;
"Европейская солидарность" – 0 голосов;
"Батькивщина" – 0 голосов;
"За жизнь" – 13 голосов;
"Голос" – 1 голос;
"Доверие" – 15 голосов;
"За будущее" – 13 голосов;
"Восстановление" – 10 голосов;
Внефракционные – 7 голосов.
Отдельно Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. За отдали 271 голос.
Кто получил новые должности и какие министерства объединят
– Должность первого вице-премьера получил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
– Алексей Кулеба назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий.
– Вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции станет Тарас Качка (заместитель министра экономики – торговый представитель Украины).
– Министерство экономики планируют объединят с Министерством экологии и Минагрополитики. Его главой назначено Алексея Соболева – первого заместителя министра экономики.
– Светлана Гринчук, которая до этого возглавляла Министерство экологии, назначена главой Министерства энергетики.
– Министерство социальной политики вместо Оксаны Жолнович возглавит Денис Улютин, первый заместитель министра финансов. Ведомство получило новое название – Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Таким образом, функционал расформированного Министерства единства передадут Минсоцполитики.
– Министерство юстиции возглавит Герман Галущенко, который занимал должность министра энергетики в правительстве Шмыгаля.
После перестановок в Кабмине без изменений останутся:
– министр иностранных дел – Андрей Сибига;
– министр внутренних дел – Игорь Клименко;
– глава министерства здравоохранения – Виктор Ляшко;
– глава министерства финансов – Сергей Марченко;
– глава министерства ветеранов – Наталья Калмыкова;
– глава министерства молодежи и спорта – Матвей Бедный;
– министерство образования и науки – Оксен Лисовой.
Каких решений ждать от обновленного Кабинета министров
Еще 11 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами.
Среди ключевых причин для изменений в Кабмине глава государства называл потребность в обновлении исполнительной власти, оптимизации государственных расходов и активизации экономических реформ для усиления устойчивости государства в условиях войны.
Новый премьер-министр Юлия Свириденко после того, как Зеленский предложил ей возглавить правительство, заявила, что президент поставил перед новым Кабмином три основные задачи:
- укрепление экономического потенциала Украины;
- расширение программ поддержки украинцев;
- масштабирование производства собственного оружия.
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