Рада перезагрузила Кабмин: кто получил ключевые должности в правительстве Свириденко

В Верховной Раде Украины в четверг, 17 июля, утвердили обновленный состав Кабинета министров. Накануне народные депутаты 261 голосом приняли отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и, соответственно, всего правительства.

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Так, Верховная Рада назначила новый состав правительства премьер-министра Юлии Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 254 нардепа, против – 13, а 23 воздержались. Ранее Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение парламента.

За проект постановления о формировании состава Кабинета министров нардепы голосовали так:

"Слуга народа" – 194 голоса;

"Европейская солидарность" – 0 голосов;

"Батькивщина" – 0 голосов;

"За жизнь" – 13 голосов;

"Голос" – 1 голос;

"Доверие" – 15 голосов;

"За будущее" – 13 голосов;

"Восстановление" – 10 голосов;

Внефракционные – 7 голосов.

Отдельно Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. За отдали 271 голос.

Кто получил новые должности и какие министерства объединят

– Должность первого вице-премьера получил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Алексей Кулеба назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий.

– Вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции станет Тарас Качка (заместитель министра экономики – торговый представитель Украины).

– Министерство экономики планируют объединят с Министерством экологии и Минагрополитики. Его главой назначено Алексея Соболева – первого заместителя министра экономики.

– Светлана Гринчук, которая до этого возглавляла Министерство экологии, назначена главой Министерства энергетики.

– Министерство социальной политики вместо Оксаны Жолнович возглавит Денис Улютин, первый заместитель министра финансов. Ведомство получило новое название – Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Таким образом, функционал расформированного Министерства единства передадут Минсоцполитики.

– Министерство юстиции возглавит Герман Галущенко, который занимал должность министра энергетики в правительстве Шмыгаля.

После перестановок в Кабмине без изменений останутся:

– министр иностранных дел – Андрей Сибига;

– министр внутренних дел – Игорь Клименко;

– глава министерства здравоохранения – Виктор Ляшко;

– глава министерства финансов – Сергей Марченко;

– глава министерства ветеранов – Наталья Калмыкова;

– глава министерства молодежи и спорта – Матвей Бедный;

– министерство образования и науки – Оксен Лисовой.

Каких решений ждать от обновленного Кабинета министров

Еще 11 июля президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве из-за невыполнения договоренностей с международными партнерами.

Среди ключевых причин для изменений в Кабмине глава государства называл потребность в обновлении исполнительной власти, оптимизации государственных расходов и активизации экономических реформ для усиления устойчивости государства в условиях войны.

Новый премьер-министр Юлия Свириденко после того, как Зеленский предложил ей возглавить правительство, заявила, что президент поставил перед новым Кабмином три основные задачи:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

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