Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение Рады: кто претендует на должности

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально внесла на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности министров в своем правительстве. Нардепы должны провести голосование 17 июля.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. Парламентарий опубликовал официальный документ.

Так, Свириденко внесла представление на назначение:

Михаила Федорова на должность первого вице-премьер-министра – минситра цифровой трансформации Украины;

Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий;

Тараса Качки на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;

Германа Галущенко на должность министра юстиции Украины;

Светланы Гринчук на должность министра энергетики Украины;

Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов;

Игоря Клименко на должность министра внутренних дел;

Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины;

Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения;

Сергея Марченко на должность министра финансов Украины;

Алексея Соболева на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины в соответствии с представлением президента. Три года она занимала должность первого вице-премьера, а сейчас стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.

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