Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение Рады: кто претендует на должности
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально внесла на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности министров в своем правительстве. Нардепы должны провести голосование 17 июля.
Об этом сообщил на своем канале в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. Парламентарий опубликовал официальный документ.
Так, Свириденко внесла представление на назначение:
Михаила Федорова на должность первого вице-премьер-министра – минситра цифровой трансформации Украины;
Алексея Кулебы на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий;
Тараса Качки на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;
Германа Галущенко на должность министра юстиции Украины;
Светланы Гринчук на должность министра энергетики Украины;
Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов;
Игоря Клименко на должность министра внутренних дел;
Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины;
Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения;
Сергея Марченко на должность министра финансов Украины;
Алексея Соболева на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Дениса Улютина на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины в соответствии с представлением президента. Три года она занимала должность первого вице-премьера, а сейчас стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.
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