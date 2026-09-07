Укрепление ПВО и развитие альянса по беспилотникам: Порошенко встретился с еврокомиссаром Кубилиусом

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время визита в Литву встретился с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андриусом Кубилиусом.

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Об этом политик сообщил в своих социальных сетях.

"Поблагодарил его за последовательную поддержку Украины и сильный и решительный голос в пользу укрепления европейской обороны. Говорили о самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности: усилении ПВО, развитии совместного производства, использовании украинского боевого опыта странами Европы. Обсудили подготовку к первому заседанию "Дронного альянса Украина – ЕС" и ожидаемые результаты. Сильная и безопасная Европа невозможна без Украины", – написал Порошенко.

Во время выступления на съезде крупнейшей партии Литвы "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" в Вильнюсе Петр Порошенко отметил, что самая насущная потребность сегодня – это противовоздушная оборона.

"Patriot", ракеты-перехватчики, другие системы ПВО, средства борьбы с дронами. Это уже давно перестало быть лишь вопросом военной помощи. Это вопрос того, сможет ли страна функционировать вообще, особенно в преддверии зимы. Нам нужно защищать не только электростанции, нам нужно прикрыть крупные города, логистику, порты, железную дорогу, критически важные производства, оборонную промышленность. Сегодня каждая ракета-перехватчик – это больше, чем просто единица техники. Это спасённая жизнь, это больница, которая продолжает работать, это поезд, прибывший в пункт назначения, это завод, который продолжает работу. Нам нужен сильный голос Литвы в Европе для максимальной концентрации ресурсов ПВО для Украины. Ведь сегодня исход этой войны все больше решается в небе над всей Украиной", – сказал лидер "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что сильная Европа, мощное трансатлантическое единство – это единственная общая стратегия победы. "Это стратегия безопасности Европы, стратегия мира, при которой Россия больше не сможет разрушать Европу. Литва и Украина уже неоднократно доказывали, что вместе мы значительно сильнее. Сейчас настало время преобразовать наше единство в общие новые решения, новые возможности и новую европейскую силу", – подчеркнул Порошенко.