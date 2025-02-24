"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины": Науседа высказался по поводу членства Украины в ЕС и НАТО и призвал обеспечить Киев вооружением
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что сейчас пришло время лидерства, поэтому европейцы должны взять на себя ответственность без промедления.
Об этом политик сказал на саммите "Поддерживай Украину" (Support Ukraine), который в третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, прошел в Киеве. На мероприятие приехали многие иностранные лидеры и представители правительств страны-партнеров, часть приняла в нем участие через онлайн-включение.
Науседа обратился ко всем, кто поддерживает Украину, призывая безотлагательно обеспечить страну современным вооружением в соответствии с ее потребностями.
"В частности, системами ПВО и возможностями наносить удары на большую дальность. Мы должны убедиться, что нет никаких ограничений на применение этого оружия... Литва обеспечит дополнительные системы ПВО, как и обещала", – отметил он.
По его словам, также партнеры должны больше инвестировать в украинский военно-промышленный комплекс и работать совместно с Украиной, обладающей большим технологическим потенциалом. Он призвал расширить программы подготовки воинов ВСУ, усилить их военную готовность и боевую эффективность для дальнейшей интеграции с силами НАТО.
"Сейчас пришло время лидерства. Мы, европейцы, должны взять нашу ответственность без задержки. Ведь безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте нам ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", – заявил Науседа.
Он добавил, что открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель и призвал "сделать путь Украины в ЕС неотвратимым".
В то же время литовский лидер указал, что Украина нуждается в настоящих гарантиях безопасности. И членство в НАТО, по его мнению, это лучший, эффективный, долгосрочный и дешевый вариант, который должен "оставаться на столе".
Как сообщал OBOZ.UA, на днях Министерство обороны Литвы заявило, что Украина получила от Вильнюса новую партию военной помощи. Она включает грузовики, тепловизионные прицелы и другое необходимое оборудование для армии.
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