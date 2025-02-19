Украинский народ и президент отказались поддаться давлению Путина, – Сибига

Украина продолжит свою борьбу против российской агрессии. Это будет происходить , несмотря на любое внешнее давление.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X (Twitter). Дипломат подчеркнул, что и украинский народ, и президент Владимир Зеленский отказались подвергнуться давлению российского диктатора.

"Украинский народ и его президент отказались подвергнуться давлению Путина. Никто не может заставить нас сдаться. Мы отстоим свое право на существование", – добавил глава МИД.

Сибига напомнил, что Украина уже три года находится в условиях тотальной войны и выдержала "самую ужасную военную атаку в современной истории Европы".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по Украине, обвинив Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну. Он заявил, что украинский лидер "играл как на скрипке" на бывшем президенте Джо Байдене.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов Кремлю. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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