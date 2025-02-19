'У вас было три года, чтобы решить это': Трамп подверг критике Европу и Украину за затягивание войны с Россией. Видео

Президент США Дональд Трамп отметился свежими резонансными заявлениями о войне в Украине. В частности, "досталось" от него европейским странам, а также его предшественнику Джо Байдену. Кроме того, Трамп обвинил и Украину в том, что она не заключила соглашение с агрессором три года назад, а начала защищаться.

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Обо всем этом и не только лидер Соединенных Штатов наговорил во время пресс-конференции, которую дал в своей резиденции в Мар-а-Лаго (Флорида). Он еще раз повторил тезис о том, что полномасштабная война не началась бы при его президентстве.

Журналисты попросили Трампа дать какое-то "послание" украинцам, которые после переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии "могут чувствовать себя разочарованными и преданными".

В ответ Трамп заявил, что украинцы должны были начать переговоры с агрессором гораздо раньше – еще три года назад.

"Это я разочарован, что длится война уже три года. Этого не случилось бы, будь я президентом. Они расстроены, что не получили места за столом переговоров, но имели три года. Это можно было легко решить. Даже посредственный переговорщик мог это решить. И теперь они переживают, что они не имеют места?", – сказал в ответ Трамп.

Президент США также подверг критике европейских лидеров, которые жалуются на то, что их не привлекли к переговорам. И в очередной раз "возвеличил" себя, заявив, что он мог бы заключить соглашение о мире еще в начале полномасштабного вторжения, будь тогда президентом. И тогда войну в Украине можно было бы окончить без территориальных потерь.

"Сегодня я услышал:"О, нас не пригласили".' Ну, вы там уже три года находитесь. Вам следовало бы закончить это три года назад. Вам вообще не следовало начинать это. Вы могли заключить сделку. Я мог бы заключить соглашение для Украины, которое отдало бы Киеву почти все земли, практически все, почти всю территорию, и ни один человек бы не погиб, ни один город не был бы разрушен, ни один купол церкви не был бы снесен. Но они решили пойти по другому пути", – заявил Трамп.

Дональд Трамп не упустил случая в очередной раз обвинить во всем Джо Байдена. Он назвал своего предшественника "жалким", а его команду "некомпетентной".

"Президент Байден понятия не имел, что он делал. Он был таким плохим для этого, таким жалким... Это произошло из-за того, что у нас было некомпетентное руководство на разных уровнях", – заявил Трамп.

Трамп также заявил, что рейтинг президента Владимира Зеленского упал до 4%, а Украина должна провести выборы "если хочет иметь место за столом переговоров".

На этой же пресс-конференции Трамп заявил, что Россия могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела. Но она "атакует всего на 20%", поэтому Киев до сих пор не разрушен полностью.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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