Атакуют всего на 20%: Трамп заявил, что Россия могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела. Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отметился противоречивым заявлением о войне в Украине. Он заявил, что "Россия могла бы быстро уничтожить Украину, если бы действительно этого хотела".

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Такое заявление Трамп сказал во время беседы с журналистами во вторник, 19 февраля. Он заявил, что многие украинские города превращены в руины.

"Страна разбомбили вдребезги. Многие города лежат в руинах. Здания разрушены", – сказал американский лидер.

Однако Киев, по его мнению, "не разрушен на 100%". Он также добавил, что Россия вроде бы не хотела тотально бомбить столицу, хотя и имеет такую возможность.

"В Киеве не так. Думаю, что они не хотят пускать туда много ракет. Они разрушили, но не 100%. Если бы хотели 100%, они бы это сделали. Но есть города, которые полностью разрушены", – сказал Трамп.

Он также добавил, что Украину просто стирают с лица земли.

"Посмотрите, что делается. Есть города, где не осталось ни одного целого здания. Вы упоминаете Газу. Эти города, как Газа. А у многих больше разрушений, чем в Газе", – сказал президент США.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио по завершении переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии заявил, что все стороны, участвующие в переговорах по завершению войны между Украиной и РФ, должны будут согласиться со всеми достигнутыми договоренностями, и всем "придется пойти на уступки". Только так можно положить конец любому конфликту.

18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, прошли переговоры делегации США и представителей страны-агрессора России. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу перед переговорами и договорились о создании переговорных групп по урегулированию конфликта в Украине.

США и страна-террорист Россия договорились в Саудовской Аравии восстановить штат своих посольств в Вашингтоне и Москве. А также договорились начать работу по улучшению дипломатических и экономических связей и назначить представителей для проведения "регулярных консультаций" по Украине.

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