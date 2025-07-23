Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию: когда стартуют

Делегация Украины в среду, 23 июля, прибыла в Турцию. Очередной раунд переговоров с Россией запланирован на 19:00.

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Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, переговоры начнутся в Анкаре, а в дальнейшем будут продолжаться в Стамбуле. "Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, далее – в Стамбуле", – написал он в своем Telegram-канале.

Детали предстоящей встречи в Турции

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли представители Офиса президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур – всего 14 человек.

В частности, Украину представляют советник председателя ОП Александр Бевз, первый заместитель министра МИД Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Очередной раунд переговоров Киева и Москвы запланирован на 19:00, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента.

По данным вещателя, по состоянию на 12:00 украинская делегация уже отправилась в Турцию.

Российское государственное агентство ТАСС также заявило, что делегация россиян отправилась в Турцию на переговоры.

Ее, как и во время предыдущих раундов, возглавляет помощник главы Кремля Владимира Путина Владимир Мединский.

Что предшествовало

С начала дипломатического процесса между Киевом и Москвой в 2025 году это будет уже третий раунд переговоров. Первый состоялся в Стамбуле 16 мая, второй – 2 июня.

Основными результатами предыдущих двух раундов стал обмен пленными и телами погибших.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Умеровым поручил "добавить больше динамики" переговорному процессу с РФ.

19 июля Зеленский заявил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров в течение недели.

СМИ сообщали, что темами новой встречи делегаций Украины и РФ станут обмен пленными, гуманитарная помощь, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и Украины на высшем уровне сейчас якобы пока не актуальны. Их пока не стоит ждать – так же, как и мирных договоренностей.

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